Un barcone 136 immigrati è naufragato a circa 12 miglia al largo di Lampedusa. Nella zona sono intervenute diverse unità di soccorso: Guardia Costiera, Guardia di Finanza, tre navi militari della Nato e mezzi aerei. Un cadavere è già stato recuperato. In 54 si sono salvati nuotando fino all'isolotto di Lampione. Altri due sono stati recuperati in mare. All'appello mancherebbero 79 persone.

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di giovedì in seguito a una telefonata giunta alla Capitaneria di porto di Palermo. Un immigrato ha detto di trovarsi a bordo di un barcone in difficoltà, con oltre 100 persone a bordo, a poca distanza dalla costa di Lampedusa. Immediatamente sono state avviate le ricerche che sono proseguite durante la notte.



Intorno alle 2:30 le unità impegnate nei soccorsi hanno individuato la zona del naufragio, a circa 12 miglia dall'isola, e raccolto i primi superstiti. Nelle operazioni sono impegnate tre motovedette della Guardia costiera e tre della Guardia di finanza, oltre alle tre unità militari Nato, una delle quali batte bandiera italiana, e ad alcuni mezzi aerei. La zona viene illuminata anche con razzi di segnalazione, visibili in lontananza dall'isola.



In 54 salvi sull'isolotto di Lampione

Sono 54 i migranti recuperati nei pressi dell'isolotto di Lampione. Proprio qui sono stati trovati alcuni naufraghi, che erano riusciti a raggiungere a nuoto lo scoglio.



Due immigrati salvati in mare, 79 i dispersi

Altri due immigrati sono stati recuperati dalle unità impegnate nelle operazioni di soccorso. Salgono così a 56 i superstiti in salvo fino ad ora, tra i quali una donna incinta. All'appello mancano dunque 79 dispersi.



Ministero Esteri tunisino: "Sul barcone tutti connazionali"

Gli immigrati che si trovavano a bordo del barcone erano tutti tunisini. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Tunisi. In un comunicato, il ministero assicura di "seguire la questione da vicino in coordinamento con le autorità italiane competenti, incaricando un membro del consolato tunisino a Palermo di recarsi a Lampedusa per sovrintendere alle operazioni di ricerca".