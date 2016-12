foto Ansa Correlati Caso Dell'Utri, Berlusconi dai pm 19:39 - Silvio Berlusconi è stato ascoltato come testimone a Roma dai pm di Palermo che indagano su una presunta estorsione ai suoi danni compiuta dal senatore Marcello Dell'Utri. L'audizione, in presenza dei suoi legali Niccolò Ghedini e Luigi Longo, è durata circa tre ore. Il leader del Pdl, dopo aver lasciato la caserma della Guardia di finanza in via dell'Olmata, è poi rientrato a Palazzo Grazioli. - Silvio Berlusconi è stato ascoltato come testimone a Roma dai pm di Palermo che indagano su una presunta estorsione ai suoi danni compiuta dal senatore Marcello Dell'Utri. L'audizione, in presenza dei suoi legali Niccolò Ghedini e Luigi Longo, è durata circa tre ore. Il leader del Pdl, dopo aver lasciato la caserma della Guardia di finanza in via dell'Olmata, è poi rientrato a Palazzo Grazioli.

I pm di Palermo avevano citato a comparire l'ex premier per tre volte. Le prime due ha opposto impegni istituzionali, la terza il suo legale, l'avvocato Nicolò Ghedini ha eccepito l'incompetenza della Procura sull'indagine e la veste in cui sentire Berlusconi. Le eccezioni sono state respinte dalla Procura che ha dato all'ex presidente del Consiglio 10 giorni per presentarsi a Palermo a spiegare perché in 10 anni ha dato a Marcello Dell'Utri oltre 40 milioni di euro. Il termine sarebbe scaduto oggi.



Dopo lunghe trattative la Procura ha acconsentito alla proposta fatta dai legali di Berlusconi di andare a Roma a sentire l'ex premier: decisione sofferta che ha spaccato il pool di pm che indaga sulla presunta estorsione. Nino Di Matteo e Francesco Del Bene - due dei sostituti titolari del caso - non sarebbero stati d'accordo a spostarsi nella Capitale e avrebbero ribadito la necessità che fosse Berlusconi ad andare a Palermo. Secondo indiscrezioni, il procuratore Francesco Messineo, che ha personalmente "trattato" con l'avvocato Nicolò Ghedini la questione, ha scelto di portare all'interrogatorio i pm più anziani: l'aggiunto Antonio Ingroia e Lia Sava.



I legali di Berlusconi: "Chiarito tutto"

Sulla vicenda Dell'Utri "il Presidente Berlusconi ha chiarito compiutamente tutti gli aspetti della vicenda. Quali difensori della persona offesa, abbiamo provveduto al deposito di idonea documentazione a ulteriore comprova delle dichiarazioni rese". E' quanto hanno affermato Ghedini e Longo al termine della deposizione.



Messineo: "Berlusconi sentito come persona informata sui fatti"

"Berlusconi è stato sentito come persona informata sui fatti. Altro non posso aggiungere". E' stata la dichiarazione del Procuratore capo di Palermo, Francesco Messineo al termine dell'interrogatorio.