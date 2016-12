foto Facebook Correlati Palermo, due cadaveri trovati in mare 21:56 - Resta avvolta nel mistero la morte dei due fidanzati, Giuseppe Mignano e Francesca Inghilleri, caduti lunedì scorso da una scogliera a Palermo e ritrovati martedì mattina nelle acque di Terrasini, ormai senza vita. I carabinieri non escludono nessuna pista. Sicuramente l'ipotesi dell'omicidio-suicidio al momento e' stata accantonata e si tenta di capire se si sia trattato di una disgrazia o di un tentato suicidio finito poi in tragedia. Al vaglio dei militari, ci sarebbe infatti la tenuta psichica del giovane. Alcuni testimoni lo descrivono come un ragazzo fragile, con problematiche alle spalle e grossi problemi di inserimento. Dettagli sulla personalità che ovviamente vengono messi sul tavolo delle indagini. - Resta avvolta nel mistero la morte dei due fidanzati, Giuseppe Mignano e Francesca Inghilleri, caduti lunedì scorso da una scogliera a Palermo e ritrovati martedì mattina nelle acque di Terrasini, ormai senza vita. I carabinieri non escludono nessuna pista. Sicuramente l'ipotesi dell'omicidio-suicidio al momento e' stata accantonata e si tenta di capire se si sia trattato di una disgrazia o di un tentato suicidio finito poi in tragedia. Al vaglio dei militari, ci sarebbe infatti la tenuta psichica del giovane. Alcuni testimoni lo descrivono come un ragazzo fragile, con problematiche alle spalle e grossi problemi di inserimento. Dettagli sulla personalità che ovviamente vengono messi sul tavolo delle indagini.

Francesca e Giuseppe, 26 anni lui, 21 lei, si frequentavano da poco. Quella sera, era la loro prima uscita insieme. Sullo scooter di Giuseppe, i due ragazzi sono arrivati alla "piazzetta degli innamorati", conosciuta nella zona come il luogo di ritrovo delle giovani coppie. Il video di una telecamera li ritrae, inaffti, mentre scendono dal motorino e si allontanano verso la scogliera. Tranquilli, calmi. Poi più nulla. Chissà cosa sia accaduto su quello sperone: il rifiuto non accettato, il folle gesto di buttarsi, o il tentativo magari della ragazza di fermare Giuseppe che l’ha trascinata con sè? Ipotesi. Soltanto ipotesi che per ora restano sul tavolo dei carabinieri come un puzzle in attesa del pezzo mancante. Forse l’autopsia sul ragazzo svelerà qualcosa di più. Sicuramente chiarirà la causa della morte se per annegamento e per le ferite riportate sul corpo dal violento schianto in mare. Poi, l’eventuale presenza di droga o alcol dall’esame del sangue. Elementi che però non aiuteranno di certo a chiarire la dinamica della caduta. La causa della morte dei due ragazzi sembra restare avvolta nel mistero.