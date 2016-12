foto LaPresse 12:27 - Tragedia nel Catanese: una donna di 43 anni è morta nell'incendio della propria abitazione, a Vizzini. Il marito della vittima si è salvato portando fuori casa i figli, un bambino di 12 anni e una bambina di nove. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi, che nulla hanno potuto fare per la 43enne. - Tragedia nel Catanese: una donna di 43 anni è morta nell'incendio della propria abitazione, a Vizzini. Il marito della vittima si è salvato portando fuori casa i figli, un bambino di 12 anni e una bambina di nove. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorsi, che nulla hanno potuto fare per la 43enne.

Il rogo è divampato verso le 4 della notte scorsa nell'abitazione della famiglia Falconieri, un antica casa a due elevazioni in via Duca degli Abruzzi a Vizzini, paese del Catanese. L'incendio sarebbe da collegare a un corto circuito. Le fiamme hanno avvolto la casa nella notte Vito Falconieri, 52 anni, sarebbe subito corso fuori portando con sè i figli: un maschio di 12 anni e una bambina di nove.



La moglie dell'uomo, Silvana Modica, 43 anni, casalinga, sarebbe rimasta in casa nel tentativo di domare il rogo o di salvare qualcosa, ma all'improvviso avrebbe ceduto parte del soffitto, che l'ha travolta uccidendola.



I carabinieri della compagnia di Palagonia hanno avviato le indagini di rito che escludono il dolo. La Procura di Caltagirone ha aperto comunque un'inchiesta.