Doppio stupro a Palermo, due in manette

Sono finiti in manette in due con l'accusa di violenza sessuale. Le vittime sono due ragazze che sarebbero state stuprate sulla nota spiaggia palermitana di Mondello. La violenza sessuale sarebbe avvenuta nella notte tra sabato primo settembre e domenica.

Inutili le disperate richieste di aiuto delle vittime, poi soccorse da un passante che ha chiamato la polizia. Gli arrestati, i cui fermi sono stati già convalidati dal Gup Lorenzo Matassa, sono Maurizio Mortillaro, magazziniere di 32 anni, e Antonino Mangano, macellaio e salumiere in un centro commerciale della città, 35 anni. Entrambi sono stati accusati di violenza sessuale aggravata in concorso fra di loro. I due si sono difesi sostenendo che i rapporti sessuali sono stati consensuali. La loro versione sembra però contrastare con i primi dati emersi dalle indagini: la visita medica, effettuata al policlinico, ha confermato che le due giovani avevano avuto rapporti tutt'altro che volontari; circostanza confermata anche dal fatto che le vittime avevano la biancheria intima strappata. Inoltre sembra che i due presunti violentatori siano fuggiti senza una motivazione e abbandonando le ragazze in piena notte.