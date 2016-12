Palermo, due cadaveri trovati in mare

foto Carabinieri Correlati Le foto

07:42

- Gli uomini della Capitaneria di porto hanno trovato in mare, a Terrasini (Palermo), il corpo di due giovani: si tratta di Giuseppe Mignano, operaio incensurato di 26 anni e della fidanzata Francesca Inghilleri di 21 anni, entrambi di Borgetto (Palermo). Di loro non si avevano più notizie da ieri. I carabinieri stanno cercando di capire se siano precipitati in acqua per un incidente o se si tratti di suicidio o omicidio-suicidio.