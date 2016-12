Corsa in ospedale per partorire, 23enne incinta muore in un incidente: il neonato è gravissimo

foto Facebook

10:57

- Una 23enne incinta, Rosanna Maranzano, è morta a Palermo mentre stava andando in auto, insieme al marito, all'ospedale Civico per partorire. La vettura, una Smart, guidata dall'uomo, ha sbandato e per la gestante non c'è stato nulla da fare. Il piccolo è stato fatto nascere con un parto cesareo eseguito sul corpo della madre: è ora ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva neonatale.