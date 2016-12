foto LaPresse

20:18

- L'ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto il Paese, ha creato ingenti danni in Sicilia. Nel Siracusano la situazione più critica, con strade allagate e tombini saltati. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile, in particolare nella zona sud della provincia tra Avola e Noto. Nella zona dell'Arenella un principio di incendio si è sviluppato in una villetta: all'origine potrebbe esserci un fulmine.