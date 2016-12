foto Ansa

18:13

- Il patron di WindJet, Nino Pulvirenti, non getta la spugna e, anzi, annuncia una "lotta con tutte le forze e facendo valere le carte" per quello che definisce "uno scippo ai danni dei siciliani". "Ai siciliani - ha spiegato Pulvirenti - spetta per diritto avere una compagnia che tuteli il loro 'isolamento' nei collegamenti: lotteremo per questo".