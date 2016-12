Palermo, violenta bimbo: arrestato

foto Ansa

- Un bambino romeno di 10 anni è stato violentato da un quarantacinquenne, a Palermo. L'uomo, A.M., è stato arrestato grazie alla testimonianza di alcune donne che hanno assistito alla violenza dalla finestra del loro ufficio. Il piccolo era stato lasciato in strada dalla madre, nei pressi della stazione ferroviaria, per chiedere l'elemosina quando il 45enne lo ha bloccato con la forza e ha abusato di lui.