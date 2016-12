Agrigento, picchia la moglie perché ha tolto il velo: egiziano denunciato, vittima ricoverata

foto LaPresse 13:49 - A Porto Empedocle, nell'Agrigentino, un egiziano di 19 anni ha picchiato selvaggiamente la moglie, una ventenne figlia di un tunisino, facendola finire in ospedale solo perché la giovane, a causa del gran caldo, si era levata il velo che teneva sul volto, in mezzo alla strada. L'uomo è stato denunciato alla Procura di Agrigento, dalla polizia, per lesioni personali. - A Porto Empedocle, nell'Agrigentino, un egiziano di 19 anni ha picchiato selvaggiamente la moglie, una ventenne figlia di un tunisino, facendola finire in ospedale solo perché la giovane, a causa del gran caldo, si era levata il velo che teneva sul volto, in mezzo alla strada. L'uomo è stato denunciato alla Procura di Agrigento, dalla polizia, per lesioni personali.

La giovane, che è incinta di pochi mesi, è nata e cresciuta a Porto Empedocle e vive a Torino con il marito per motivi di lavoro. La coppia, che è rientrata nel paese dell'Agrigentino per una breve vacanza, dopo aver fatto visita ai genitori di lei, stava percorrendo una via del centro, quando la ventenne, soffocata dal gran caldo, ha chiesto al marito se poteva levare il velo che teneva sul volto. Lui avrebbe iniziato ad urlare nella speranza, probabilmente, di intimorirla.



La ragazza però - ha poi raccontato ai poliziotti - non riusciva più a respirare e ha tolto il capo musulmano nonostante il divieto dell'egiziano. Il marito, per la mancanza di rispetto, l'ha picchiata selvaggiamente minacciando anche i passanti che nel tentativo di scongiurare il pestaggio volevano intervenire in soccorso alla donna.



La giovane è stata portata dal118 al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove i medici l'hanno ricoverata anche in considerazione del suo stato di gravidanza. L'egiziano è stato bloccato dai poliziotti del commissariato che l'hanno denunciato.