foto Ansa

21:35

- Il volo Alitalia Catania-Linate, decollato alle 17:51 dall'aeroporto di Catania Fontanarossa, è rientrato pochi minuti dopo nello scalo etneo a causa di un guasto tecnico a uno di motori. L'accaduto, secondo la società che gestisce i servizi a terra dell'aeroporto, "non ha comportato problemi per i passeggeri", mentre "l'aeromobile ha effettuato un atterraggio regolare ed è in manutenzione". I passeggeri sono stati "riprotetti" su altri voli.