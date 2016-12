foto Tgcom24

15:42

- Un uomo, dall'apparente età di 50-60 anni, è morto in mare a Catania. Il cadavere è stato trovato nello specchio d'acqua di fronte piazza Europa. L'uomo molto probabilmente si è tuffato la notte scorsa, come è consuetudine fare per Ferragosto, e secondo gli investigatori è annegato. La polizia sta tentando di identificare il cadavere.