22:25

- Scambio di accuse reciproche tra Alitalia e WindJet. "In questo momento particolare che vede migliaia di passeggeri in grave difficoltà e in cui sono a rischio centinaia di posti di lavoro, WindJet non tollererà ancora le falsità dichiarate da Cai", così l'amministratore delegato della compagnia aerea Stefano Rantuccio, annunciando iniziative per tutelare "il buon nome della società e l'operato della stessa".