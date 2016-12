foto Ansa

22:25

- Dopo la fumata nera all'incontro tra Alitalia e Windjet, il ministero dello Sviluppo spiega di aver "offerto massimo supporto per l'amministrazione straordinaria, ma Windjet ha deciso di continuare per conto suo, per valutare altre manifestazioni di interesse che dice di aver ricevuto". Così il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera. Il ministero seguirà la vicenda "passo passo perché la situazione si dovrà chiarire definitivamente".