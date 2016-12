foto Ansa Correlati Al centralino oltre 12mila chiamate 22:13 - Grazie anche ai 19, di cui 4 dall'aeroporto di Fiumicino, voli speciali dell'Alitalia operati da e per la Sicilia, per qualche ora al Leonardo da Vinci la situazione è tornata tranquilla. Niente più file di passeggeri dunque davanti ai banchi della Flight Care, l'handler a cui la compagnia siciliana aveva affidato i servizi di assistenza, dopo la messa a terra degli aerei della WindJet. Fumata nera dopo l'incontro al ministero. - Grazie anche ai 19, di cui 4 dall'aeroporto di Fiumicino, voli speciali dell'Alitalia operati da e per la Sicilia, per qualche ora al Leonardo da Vinci la situazione è tornata tranquilla. Niente più file di passeggeri dunque davanti ai banchi della Flight Care, l'handler a cui la compagnia siciliana aveva affidato i servizi di assistenza, dopo la messa a terra degli aerei della WindJet. Fumata nera dopo l'incontro al ministero.

Passera: Windjet vuole continuare da sola

Il ministero dello Sviluppo ha offerto ''massimo supporto per l'amministrazione straordinaria, ma Windjet ha deciso di continuare per conto suo, per valutare altre manifestazioni di interesse che dice di aver ricevuto". Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Corrado Passera, dopo il tavolo sulla vertenza Windjet



"Alitalia indisponibile"

Fumata nera dopo l'incontro, organizzato per risolvere la vicenda, tra l'amministratore delegato di WindJet Stefano Rantuccio, l'a.d. di Alitalia Andrea Ragnetti, il sottosegretario dei Trasporti Guido Improta, il vicedirettore generale dell'Enac Benedetto Marasà. "Abbiamo rilevato l'indisponibilità di Alitalia ad andare avanti nella trattativa. Non vogliono andare avanti. Cercheremo altre vie per risolvere al vicenda", ha detto infatti Rantuccio al termine del confronto al ministero dello Sviluppo economico.



L'incontro era stato convocato dall'unità di crisi per la gestione delle vertenze aziendali. E Ragnetti aveva voluto sottolineare "l'abnegazione e la serietà con la quale tutto il personale sta affrontando questo momento".



Ma per Alitalia la trattativa era già chiusa

"Il dossier con WindJet non si può riaprire: francamente con loro penso che non ci sia nessuna possibilità di riprendere un dialogo". Così l'amministratore delegato Ragnetti si era espresso già prima dell'incontro, entrando al ministero dello Sviluppo Economico per il vertice sulle sorti della compagnia aerea low cost. "Operiamo in perdita - aveva sottolineato -. I costi che non recuperiamo per fare riprotezione con voli speciali sono di 80mila euro al giorno".



WindJet: basta falsità da Alitalia

Scambio di accuse reciproche tra Alitalia e WindJet. "In questo momento particolare che vede migliaia di passeggeri in grave difficoltà e in cui sono a rischio centinaia di posti di lavoro, WindJet non tollererà ancora le falsità dichiarate da Cai", così l'amministratore delegato della compagnia aerea Stefano Rantuccio, annunciando iniziative per tutelare "il buon nome della società e l'operato della stessa".