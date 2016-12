Caltanissetta, un poliziotto e il cugino uccisi dalle esalazioni tossiche di un pozzo

foto Ansa 22:57 - Due uomini sono stati trovati senza vita in un pozzo a Caltanissetta. I due, 54 e 48 anni, probabilmente sono morti per aver respirato esalazioni sulfuree. A recuperare i corpi sono stati i vigili del fuoco. I due uomini stavano eseguendo alcuni lavori all'interno del pozzo stesso. Sono stati i familiari ad avvertire la polizia, dopo aver atteso invano il rientro a casa. Sul caso indaga la squadra mobile di Caltanissetta. - Due uomini sono stati trovati senza vita in un pozzo a Caltanissetta. I due, 54 e 48 anni, probabilmente sono morti per aver respirato esalazioni sulfuree. A recuperare i corpi sono stati i vigili del fuoco. I due uomini stavano eseguendo alcuni lavori all'interno del pozzo stesso. Sono stati i familiari ad avvertire la polizia, dopo aver atteso invano il rientro a casa. Sul caso indaga la squadra mobile di Caltanissetta.

Le vittime sono Roberto Salerno, 54 anni, poliziotto in pensione da circa due anni e che in precedenza lavorava all'Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta, e il cugino Salvatore Biancheri, 48 anni, dipendente di un'azienda di trasporti del Nord Italia, che si trovava a Caltanissetta per trascorrere un periodo di ferie.



I due avevano cominciato a eseguire alcuni lavori nel pozzo. Molto probabilmente uno dei due si è calato nel pozzo ed è stato colto da malore. L'altro, intervenuto per aiutarlo, dopo aver respirato anche lui i gas emessi dal pozzo in argilla, ha perso i sensi senza più riuscire a risalire.



La tragedia si è verificata in contrada Favarella, in una casa rurale che Salerno aveva acquistato da pochi mesi. La scoperta della moglie di Salerno che, non vedendoli rientrare per il pranzo, li ha cercati fino a quando non ha fatto la terribile scoperta. I soccorsi sono stati inutili.