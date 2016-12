foto Ansa 13:40 - La scorsa notte, come previsto dal programma di soccorso ai passeggeri di WindJet, Alitalia ha effettuato voli speciali su cui hanno trovato posto 2.800 persone. Per normalizzare la situazione, la compagnia di bandiera opererà ogni giorno 20 voli speciali per la Sicilia. Per dare una dimensione dei problemi, Alitalia fa sapere che sono state oltre 12.600 le chiamate al numero telefonico 06.65859030, istituito per dare assistenza ai clienti WindJet. - La scorsa notte, come previsto dal programma di soccorso ai passeggeri di WindJet, Alitalia ha effettuato voli speciali su cui hanno trovato posto 2.800 persone. Per normalizzare la situazione, la compagnia di bandiera opererà ogni giorno 20 voli speciali per la Sicilia. Per dare una dimensione dei problemi, Alitalia fa sapere che sono state oltre 12.600 le chiamate al numero telefonico 06.65859030, istituito per dare assistenza ai clienti WindJet.

Nella notte tra domenica e lunedì l'Alitalia ha effettuato voli speciali su cui hanno trovato posto 2.800 clienti della compagnia catanese, portando così a 5.800 la quota totale di viaggiatori di WindJet riprotetti fino a lunedì mattina.



Per venire incontro alle esigenze di mobilità dei passeggeri di WindJet, anche nella notte fra lunedì e martedì, e fino a quando sarà necessario, Alitalia opererà 20 voli speciali notturni sulla Sicilia (12 da/per Catania e 8 da/per Palermo) che si aggiungono alla normale programmazione di voli diurni Alitalia e Air One da/per Catania e Palermo, sui quali il Gruppo Alitalia cercherà di ricollocare, in base alla disponibilità di posti, il maggior numero di clienti di WindJet.



Il Gruppo Alitalia ricorda che "al fine di agevolare il viaggio dei passeggeri WindJet soprattutto in questi giorni di Ferragosto, sono disponibili tre tariffe fisse agevolate che coprono a malapena i costi di Alitalia necessari per operare i voli speciali e sono di molto inferiori alle tariffe che sarebbero disponibili sulle stesse tratte nazionali e internazionali in questi giorni di volumi di traffico particolarmente elevati. Presentando un biglietto aereo della compagnia WindJet (o ricevuta di biglietto elettronico), emesso prima del 10 agosto, i viaggiatori potranno acquistare fino al 31 agosto un biglietto Alitalia o Air One a tariffe fisse e dedicate per volare entro e non oltre il 31 agosto.



Queste le tariffe: 75 euro a tratta (tasse e diritti di emissione inclusi), per i collegamenti nazionali diretti (tariffa più bassa rispetto a quella di 80 euro, tasse incluse, indicata dall'Enac); 150 euro a tratta (tasse e diritti di emissione inclusi), per i collegamenti internazionali da e per Barcellona; 250 euro a tratta (tasse e diritti di emissione inclusi), per i collegamenti internazionali da e per Mosca e San Pietroburgo.