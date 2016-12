foto LaPresse

- La Gdf di Messina ha scoperto un'evasione fiscale di oltre 9 milioni di euro effettuata da aziende operanti nel settore della raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani. Le operazioni delle Fiamme Gialle si sono concluse con la constatazione di una maggiore Iva per oltre 7,5 milioni di euro. Scoperte anche fatture per operazioni inesistenti per 500mila euro e costi indeducibili, oltre ad un milione di euro per imposte non versate.