foto LaPresse

06:33

- La Direzione investigativa antimafia ha sequestrato, in via definitiva, beni per 10 milioni di euro all'imprenditore gelese Marcello Orazio Sultano, 42 anni, ritenuto esponente di spicco della famiglia mafiosa nissena facente capo al boss, Piddu Madonia. Le indagini della Dia di Caltanissetta hanno permesso di accertare che le attività delle aziende di Sultano erano da considerare "gestite con metodo mafioso".