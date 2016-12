foto Ansa

20:30

- I passeggeri Windjet rimasti a terra e costretti ad acquistare nuovi biglietti di altre compagnie per raggiungere le loro destinazioni "hanno diritto, come previsto dal regolamento comunitario, al rimborso del sovrapprezzo da parte della Windjet". Lo annuncia il presidente dell'Enac, Vito Riggio, il quale spiega che l'accordo tariffario con le compagnie, per i voli nazionali, prevede un massimo di 80 euro. "Sui rimborsi - assicura - l'Enac sarà rigorosa".