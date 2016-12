foto Ansa

21:50

- Tutti i voli Windjet in partenza dagli aeroporti di Palermo e Catania, in programma dalle 20 alla mezzanotte, sono stati cancellati. A Catania sono stati soppressi i voli per Torino, Milano Orio Al Serio, Milano Linate, Venezia e San Pietroburgo. A Palermo stop ai voli diretti a Roma e Torino. La Gesap, la società che gestisce lo scalo del capoluogo siciliano, assicura: "Massima assistenza ai passeggeri che vivono una situazione di estremo disagio".