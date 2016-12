"E' chiaro che faremo passare intanto agosto e poi si vedrà - ha spiegato - sono passeggeri che si trovano in difficoltà e noi stiamo cercando di riproteggerli con il massimo sforzo possibile perché non siamo una società che gestisce aerei ma un ente di controllo, ma avendo anche nella missione la tutela dei diritti del passeggero lo stiamo facendo".



Parlando ancora di Windjet, Riggio aggiunge: "sarebbe stato meglio chiudere ad aprile, ora diciamo ad Alitalia visto che hanno tenuto aperta la trattativa fino ad agosto, adesso si faccia carico di un problema che anche l'Alitalia ha creato".



"Quello che sta succedendo dimostra ciò che avevo detto a maggio - conclude - cioè che il sistema dell'aviazione civile italiana sta subendo una forte concorrenza delle low cost irlandesi e inglesi da un lato e dall'altro tutto il sistema europeo è sotto schiaffo. In queste condizioni la situazione diventa drammatica".



Stop a tutti i voli a partire dalla mezzanotte

La compagnia low cost, dopo l'interruzione delle trattative con Alitalia, ha deciso di sospendere l'operativita' in tutti gli scali. Sarebbero sorti anche problemi per l'approvvigionamento del carburante. Alcuni mezzi sarebbero già stati riconsegnati alle societa' di leasing in Irlanda.

Windjet: "Alitalia dovrà dare spiegazioni"

Le condizioni per chiudere l'accordo entro il 27 luglio e le richieste poste dall'Alitalia "erano state pienamente soddisfatte". Lo evidenzia Wind Jet in una nota, aggiungendo che la stessa Alitalia dovrà spiegare "innanzi alle competenti autorità giudiziarie, i motivi per cui non ha inteso dare luogo al closing". Secondo la compagnia aerea, inoltre, Alitalia deve "assumersi appieno le responsabilità di tale differimento".



Passera convoca Windjet e Alitalia

I tecnici del ministero dello Sviluppo economico e del ministero delle Infrastrutture e Trasporti "sono in costante contatto con Enac, allo scopo di ricercare e supportare soluzioni adeguate per i passeggeri in difficoltà a causa dello stop della trattativa" tra Alitalia e Wind Jet. Lo afferma in una nota il ministero dello Sviluppo economico. L'unità per la gestione delle vertenze aziendali del ministero dello Sviluppo - dietro indicazione del ministro Passera - ha convocato Wind Jet e Alitalia per martedì 14, per fare il punto "sull'improvvisa e inaspettata interruzione di una trattativa rispetto alla quale il Governo aveva ricevuto informazioni di un esito positivo".



Enac: "Passeggeri riprotetti"

L'Enac ha coordinato la rimodulazione dei voli in modo tale che venga garantita la riprotezione dei passeggeri in possesso di biglietti Windjet. Lo comunica l'ente al termine delle riunione dell'unità di crisi. L'Enac ha anche disposto che i principali scali italiani restino aperti durante la notte e che il programma dei voli di domenica e dei giorni successivi venga pubblicato e aggiornato sia sul proprio sito sia su quello della compagnia siciliana.



Blue Panorama, assistenza per passeggeri Windjet

"Coloro che sono in possesso di un regolare biglietto Windjet, dalla data di sospensione dei voli della compagnia etnea in avanti, chiamando il call center Blue Panorama Airlines allo 0698956666 e facendo evidenza di quanto sopra, verra' riconosciuto un trattamento straordinario relativo all'istituzione dell'unità di crisi". Lo precisa in una nota Blue Panorama Airlines. "Queste le tariffe messe a disposizione fino ad esaurimento posti per i passeggeri in possesso di regolare biglietto Windjet: 90 euro tutto incluso per volare da Roma Fiumicino per Catania e Palermo, e da Catania e Palermo per Roma, in sola andata fino al 10 settembre; 60 euro tutto incluso per volare da Roma per Catania e Palermo, e - si legge ancora nella nota - da Catania e Palermo per Roma, in sola andata a partire dall'11 settembre".