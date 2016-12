foto Facebook 22:24 - Una bambina di 12 anni, Alessia Musso, è morta folgorata mentre tentava di inserire in una presa l'alimentazione di un computer. Il tragico incidente domestico è accaduto a Villagrazia di Carini, nel Palermitano, dove la bimba si trovava in casa di amici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per far luce sulla vicenda e chiarire la dinamica dei fatti. - Una bambina di 12 anni, Alessia Musso, è morta folgorata mentre tentava di inserire in una presa l'alimentazione di un computer. Il tragico incidente domestico è accaduto a Villagrazia di Carini, nel Palermitano, dove la bimba si trovava in casa di amici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per far luce sulla vicenda e chiarire la dinamica dei fatti.

La 12enne è stata immediatamente trasportata presso la guardia medica di Carini, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto riferito dai comandante della caserma dei carabinieri di Carini, la ragazzina avrebbe inserito la presa mentre era ancora bagnata di ritorno dalla spiaggia. I genitori della bambina non erano presenti al momento dell'incidente, ma sono stati subito avvertiti dell'accaduto.