Fiamme a Messina, operaio forestale grave

A Librizzi, nel Messinese, un operaio forestale, è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato in un burrone mentre spegneva un incendio in campagna. L'uomo è stato soccorso dai suoi compagni e dai carabinieri. Complesse le operazioni di recupero, durate oltre due ore. Il forestale è stato poi trasferito con un elicottero del 118 in ospedale a Messina.

Incendi e piogge intense, autunno a rischio

"In questi giorni siamo massacrati dagli incendi, in queste ore alcuni territori del Paese, come la Sicilia, sono avvolti dalle fiamme. Al contempo ci sono altre parti del Paese dove la pioggia intensa, nel giro di poche ore produce danni e sconquassi. Non è difficile pensare che l'autunno si presenterà purtroppo gravido di tutte queste cose". Lo ha affermato il capo della Protezione civile, Franco Gabrielli, all'Aquila dove, nel corso della cerimonia per l'inaugurazione del 31/0 campo scuola Nuova Acropoli ha ricordato i due volontari dell'associazione Flavia Spagnoli e Domenico Parisse, deceduti per il terremoto la notte del 6 aprile 2009.



Nuovi roghi nel Trapanese

Domato il devastante incendio che per dodici ore ha bruciato nella riserva naturale dello Zingaro, un nuovo fronte di fuoco si è propagato in provincia di Trapani. Le fiamme hanno attaccato una zona compresa tra Pizzolungo e la pineta demaniale di San Matteo a Erice. Sul rogo stanno operando squadre di terra della Forestale, elicotteri "Sierra" e arei "Canadair".