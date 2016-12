foto Getty

- Una quarantenne, con problemi psichici, ha vegliato per sei mesi il corpo della madre morta nel loro appartamento a Ragusa. Il cadavere dell'anziana, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato dai medici che si erano recati nell'abitazione per sottoporre a trattamento sanitario obbligatorio la figlia. Secondo i primi esami, l'anziana sarebbe deceduta tra febbraio e marzo. Sul corpo è stata disposta l'autopsia.