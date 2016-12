Dell'Utri, Berlusconi riconvocato dai pm

foto Tgcom24 13:14 - Silvio Berlusconi è stato riconvocato per il 13 agosto dalla Procura di Palermo, nella doppia veste di persona informata dei fatti e parte offesa, nell'ambito dell'indagine per estorsione a carico del senatore del Pdl, Marcello Dell'Utri. Berlusconi era stato già citato in luglio, ma non si era presentato perché aveva precedenti impegni. Lo scorso 24 luglio era stata sentita la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi. - Silvio Berlusconi è stato riconvocato per il 13 agosto dalla Procura di Palermo, nella doppia veste di persona informata dei fatti e parte offesa, nell'ambito dell'indagine per estorsione a carico del senatore del Pdl, Marcello Dell'Utri. Berlusconi era stato già citato in luglio, ma non si era presentato perché aveva precedenti impegni. Lo scorso 24 luglio era stata sentita la presidente di Fininvest, Marina Berlusconi.

L'inchiesta su Dell'Utri parte dagli accertamenti fatti dalla Finanza nell'ambito dell'indagine sulla P3 che hanno fatto emergere una serie di prestiti ed esborsi di denaro per circa 40 milioni disposti da Berlusconi a favore del parlamentare. Il rapporto delle Fiamme Gialle è stato girato ai pm di Palermo che ora ipotizzano che i soldi siano serviti a "comprare" il silenzio di Dell'Utri su presunti rapporti con la mafia dell'ex premier o che il denaro, come accadde negli anni 70, sia andato a Cosa nostra tramite il senatore come "prezzo" della protezione dei clan.



Nei giorni scorsi sentita Marina Berlusconi

Nei giorni scorsi sulla vicenda i pm hanno sentito la figlia di Berlusconi, Marina, cointestataria di un conto dal quale partirono, nel 2003, prestiti per Dell'Utri per circa un milione. La Berlusconi ha detto di non avere neppure saputo dell'esistenza del conto.



Legali Dell'Utri: "Palermo non competente"

Sull'indagine pende una questione di competenza che finirà al pg della Cassazione. Per i legali di Dell'Utri, Palermo non sarebbe competente a indagare visto che il denaro è transitato tutto attraverso conti romani e fiorentini.