Palermo, niente scontrino in 7 negozi su 10

Nuovo blitz della Guardia di Finanza a Palermo contro l'evasione fiscale. Circa il 70% delle attività commerciali controllate presentava irregolarità nel rilascio di scontrini e ricevute fiscali. Le verifiche sono state effettuate in città e in provincia a Bagheria, Partinico, Termini Imerese, Corleone, Cefalù, Carini, Lercara Friddi e Petralia Soprana. A un ristoratore palermitano è stata contestata un'evasione da oltre 4 milioni di euro.

Sono state 209 le attività commerciali controllate. Tra queste, sono 140 quelle risultate non in regola per la mancata consegna del documento fiscale al cliente e omessa presenza del misuratore fiscale. A effettuare le verifiche sono stati i finanzieri del Nucleo di polizia tributaria di Palermo, delle compagnie di Partinico, Termini Imerese e Bagheria.



Località turistiche: pochi scontrini e tanti abusi

Quasi tutti i controlli hanno riguardato le aree balneari e le principali località turistiche della costa palermitana. Nel capoluogo siciliano, oltre che a Mondello e a Sferracavallo, gli accertamenti si sono concentrati sui locali pubblici della zona intorno a via Olivella, il teatro Massimo e piazza Marina. Su 9 stabilimenti balneari, è risultato che 7 non hanno emesso scontrino (77%); su 50 esercizi commerciali tra bar, pub, pasticcerie e gelaterie, 26 sono stati multati (52%); su 45 tra ristoranti e pizzerie, 27 sono stati i casi di mancata emissione (60%).



La Finanza ha fatto verifiche anche su 33 venditori ambulanti e uno solo era in regola. Su 54 esercizi di vendita di prodotti alimentari (fra panifici, macellerie, pescherie), 34 sono quelli fuori legge (63%); su 7 fra barbieri e parrucchieri, 5 (71%) sono irregolari. Multati inoltre tutti i parcheggiatori abusivi, oltre che per la mancata autorizzazione, anche per mancata emissione del documento fiscale.



Lavoro nero sotto la lente

Per le attività di contrasto al lavoro nero, sono stati controllati tre stabilimenti balneari, 14 fra bar, pasticcerie e gelaterie, 20 ristoranti e pizzerie, 5 negozi di generi alimentari, 3 agriturismo e 9 attività di vario genere: tra tutti questi esercizi, 34 impiegavano 11 lavoratori irregolari e 122 completamente in nero.



Evasione milionaria in un ristorante di Mondello

Tra i casi più clamorosi, c'è quello di un ristorante di Mondello in cui è stato trovato un secondo misuratore fiscale, diverso da quello utilizzato, apparentemente non funzionante: all'interno erano memorizzati gli scontrini di "chiusura giornaliera" relativi agli incassi fatti dal 2006 al 2011, mai dichiarati al Fisco per un importo di 2 milioni e mezzo di euro. Inoltre è stato accertato l'ammontare complessivo dei ricavi mai dichiarati dalla ditta: circa 4 milioni e mezzo.



In un altro locale in piazza Marina, su 17 dipendenti 16 risultavano in nero.



Quei 50 poveri proprietari di yacht

La Finanza ha identificato poi i possessori di 200 barche ormeggiate presso i porti di Palermo (Cala e Acquasanta): circa 50 erano intestate a persone con redditi inferiori a 50mila euro. Quattro persone poi, pur denunciando spese di ormeggio tra i 3mila e i 5mila euro, non hanno presentato la dichiarazione dei redditi negli ultimi tre anni, mentre il proprietario di una barca di 13 metri ha dichiarato un reddito di 6mila euro.



Nell'ambito dell'operazione poi sono stati sequestrati 3mila fra capi di abbigliamento e accessori, orologi, calzature, dvd e cd contraffatti.