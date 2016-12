foto Ansa

14:19

- Un incidente nell'atterraggio di un piccolo aereo privato del locale Aereoclub ha bloccato per circa due ore l'aeroporto di Catania. Sette voli in arrivo sono stati dirottati su altri scali, mentre le partenze hanno subito forti ritardi. L'incidente, confermano dalla Sac, è avvenuto per la mancata apertura del carrello. Illese le due persone a bordo.