13:16

- Rissa a Palermo su un autobus urbano. Un controllore dell'Amat trova 350 euro sul mezzo e chiede ai quattro passeggeri che si trovavano a bordo se la somma appartenesse a qualcuna di loro. A quel punto, tutti ne rivendicano la proprietà. E, in un attimo, scoppia la rissa. La singolare vicenda è accaduta al capolinea di piazza Sturzo, in pieno centro città. Per riportare la calma è stato necessario l'intervento della polizia.