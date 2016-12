foto Ap/Lapresse

22:54

- Non sono state ancora estinte le fiamme di un incendio sviluppatosi in una vasca di raccolta dei rifiuti della discarica di Bellolampo, nel Palermitano. In azione anche un Canadair. Non si sa se le fiamme siano state originate da focolai vicini alla discarica. Dopo lo spegnimento, la vasca dovrà essere coperta di terra per evitare le esalazioni tossiche dei fumi.