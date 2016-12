foto Ansa

10:12

- Per motivi ancora ignoti, uno studente universitario 30enne di Raffadali, nell'Agrigentino, ha colpito la madre a martellate, procurandole profonde ferite alla testa. La donna, in gravissime condizioni, è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo. Lo studente, del quale non è stato ancora reso noto il nome, è stato fermato.