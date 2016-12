Via libera dal Csm, Ingroia lascia l'indagine sulla trattativa per un incarico Onu

foto LaPresse

- Il pm Antonio Ingroia, titolare dell'indagine sulla trattativa tra Stato e mafia, potrà lasciare la Procura di Palermo per un incarico dell'Onu in Guatemala. Il via libera, tra le polemiche, gli è stato dato dal Plenum del Csm con 23 voti a favore, 4 contrari e 3 astensioni. Il voto ha spaccato i membri laici del Pdl. Astenuti il primo presidente e il procuratore generale della Cassazione.