- Canzone con dedica finale al boss del quartiere: questo il fuoriprogramma accaduto a Palermo sul palco di una festa di piazza, nel quartiere Kalsa. In occasione delle celebrazioni per la Madonna del Carmine, il cantante neomelodico Raffaele Migliaccio (in arte Raffaello) ha rivolto saluti plateali a Gino Abbate, detto "Ginu u' mitra", arrestato nell'operazione "Hybris" e ritenuto il referente di Cosa nostra nella zona.

Dopo essersi esibito con una delle sue canzoni più famose, "La nostra storia" (che apre il film "Gomorra", tratto dal libro di Roberto Saviano), il cantante 25enne, arrestato e condannato a un anno l'anno scorso per porto d'armi e oltraggio a pubblico ufficiale, viene raggiunto sul palco da un ragazzo che gli suggerisce qualcosa all'orecchio. Poi i saluti al boss con tanto di "bacione forte". E la folla applaude.

Abbate è in carcere e non può sentire i saluti, ma il tributo del rione è avvenuto: è una dimostrazione di forza della mafia. E non è la prima volta che durante una festa di quartiere chi si esibisce manda un saluto ai carcerati mafiosi. Secondo gli inquirenti, è anche attraverso queste iniziative che i mafiosi "conquistano e mantengono il consenso sociale e ostentano la propria forza. Quanto più è sfarzosa la realizzazione dei festeggiamenti tanto più la consorteria può vantare ascendente e controllo del territorio".

"Le feste - spiegano gli inquirenti - rappresentano anche uno straordinario mezzo di comunicazione con i latitanti e con i detenuti delle famiglie mafiose in quanto attraverso le dirette radiofoniche, con il ricorso alle dediche fatte dai cantanti che si esibiscono, i rappresentanti delle famiglie veicolano i propri messaggi verso i soli detenuti o latitanti".

"Ancora una volta una festa popolare e religiosa diventa occasione per inneggiare ai boss mafiosi detenuti o latitanti con tanto di invito da parte dei presentatori o dei cantanti e successivo applauso della piazza", dice il parlamentare del Pdl, Salvino Caputo, componente della commissione regionale antimafia."Mi auguro - aggiunge - che l'artista e gli organizzatori siano stati accompagnati in Caserma e che nessun ente pubblico abbia patrocinato la manifestazione del quartiere Kalsa". Per Caputo sono "questi gli episodi che danneggiano l'immagine di Palermo, proprio a pochi giorni dalle commemorazioni di Paolo Borsellino e degli agenti di scorta".