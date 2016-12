Processo Dell'Utri, Berlusconi non testimonierà

- Silvionon deporrà al nuovo processoper concorso in associazioneal senatore del Pdl Marcello. Lo ha deciso la Corte d'appello di Palermo, per la quale la testimonianza del leader del Pdl non è "né rilevante né decisiva". I giudici hanno bocciato quasi tutte le istanze di ammissione di nuove prove fatte da accusa e difesa.

Sarà comunque un processo rapido quello di cui oggi si è tenuta la seconda udienza.La Corte d'Appello di Palermo, alla quale la Cassazione ha rinviato il dibattimento dopo avere annullato la condanna del senatore a sette anni di reclusione, ha bocciato quasi tutte le istanze di ammissione di nuove prove fatte da accusa e difesa.Visti i limiti stabiliti dalla Corte di Cassazione e determinati dalla natura stessa del processo di rinvio, i giudici hanno deciso di riaprire l'istruttoria dibattimentale solo con l'esame testimoniale di un ex bancario, Giovanni Scilabra, che nel 1986, secondo l'accusa, avrebbe ricevuto la visita di Marcello Dell'Utri e dell'ex sindaco mafioso di Palermo Vito Ciancimino.La Corte ha ammesso una nuova testimonianza del pentito Giovanni Brusca, limitata al racconto di fatti precedenti all'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima, in quanto le dichiarazioni del collaboratore sul periodo successivo sarebbero "generiche e contraddittorie". Una decisione, quella dei giudici, che lascia la trattativa Stato-mafia fuori dal nuovo processo al senatore. Grazie al consenso delle parti, però, Brusca non dovrà tornare a deporre e verranno acquisiti i verbali con le sue dichiarazioni.Bocciate anche le richieste di sentire il pentito Stefano Lo Verso, una serie di collaboratori di giustizia già interrogati in primo grado.La Corte ha anche deciso di non ammettere le intercettazioni tra Massimo Ciancimino e la sorella, quelle del boss Vito Roberto Palazzolo, alcune informative degli investigatori chieste dalla difesa. L'udienza è stata rinviata al 3 ottobre.