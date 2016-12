Indagine Dell'Utri, sentita Marina Berlusconi

foto LaPresse 15:07 - Marina Berlusconi, figlia dell'ex premier Silvio Berlusconi, è arrivata a Palermo dove tra poco sarà sentita dai pm che indagano il senatore Marcello Dell'Utri per estorsione ai danni dell'ex premier. La Berlusconi è accompagnata dall'avvocato Ghedini che però non potrà partecipare all'interrogatorio. La presidente di Fininvest viene sentita infatti come persona informata sui fatti e potenzialmente potrebbe essere persona offesa del reato. - Marina Berlusconi, figlia dell'ex premier Silvio Berlusconi, è arrivata a Palermo dove tra poco sarà sentita dai pm che indagano il senatore Marcello Dell'Utri per estorsione ai danni dell'ex premier. La Berlusconi è accompagnata dall'avvocato Ghedini che però non potrà partecipare all'interrogatorio. La presidente di Fininvest viene sentita infatti come persona informata sui fatti e potenzialmente potrebbe essere persona offesa del reato.

Marina Berlusconi è stata convocata dai magistrati perché alcuni dei bonifici in favore di Dell'Utri adesso al vaglio dei magistrati, sono stati movimentati su conti riferibili anche a lei. L'interrogatorio, inizialmente previsto per mercoledì, è stato anticipato di 24 ore. La manager è inoltre cointestataria col padre del conto dal quale sarebbero partiti due prestiti in favore del parlamentare.



Due bonifici di 362 mila e 775 mila euro

In particolare alla figlia dell'ex presidente del Consiglio, i magistrati del capoluogo siciliano - il procuratore Francesco Messineo, l'aggiunto Antonio Ingroia e i Pm Paolo Guido, Lia Sava e Nino Di Matteo - chiederanno spiegazioni sui due bonifici di 362 mila e 775 mila euro fatti a titolo di prestito infruttifero, nel 2003, dal conto di cui era cointestataria. Solo una piccola parte dei circa 40 milioni che Dell'Utri, secondo gli inquirenti, avrebbe ricevuto in 10 anni da Berlusconi. L' ipotesi fatta dalla Procura è che il fiume di denaro sarebbe servito al fondatore di Forza Italia a comprare il silenzio del senatore.