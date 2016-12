Sicilia, assessore: "18 stenografi per un'ora"

foto Ansa 10:18 - "Il governatore ha parlato per circa un'ora" all'Assemblea regionale Siciliana e "ho visto che si alternavano gli stenografi: uno ogni tre minuti". Lo afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Vecchio, spiegando di "non avercela con loro, che sono specialisti, soltanto che mi è sembrato eccessivo il loro numero". La nuova contestazione alla Regione, del cui governo fa parte da poco, arriva dall'ex presidente dell'Ance di Catania. - "Il governatore ha parlato per circa un'ora" all'Assemblea regionale Siciliana e "ho visto che si alternavano gli stenografi: uno ogni tre minuti". Lo afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture, Andrea Vecchio, spiegando di "non avercela con loro, che sono specialisti, soltanto che mi è sembrato eccessivo il loro numero". La nuova contestazione alla Regione, del cui governo fa parte da poco, arriva dall'ex presidente dell'Ance di Catania.

"Mi dicono che guadagnano da 2.500 a 6.000 euro al mese - dice Vecchio in un'intervista al quotidiano della sua città, La Sicilia - ma non sono impressionato per gli stipendi che prendono, ma per averne visti 18 che si alternavano dopo pochi minuti".



"Sto annotando in un'agenda - annuncia l'assessore - tutte le 'cose storte' che vedo, e ce ne sono a centinaia. Ho l'intenzione di scrivere un libro, e forse uno soltanto non basterà, dopo questa mia esperienza al governo regionale. Magari - chiosa Vecchio - durerà pochissimo, ma sarà un'esperienza preziosa per capire le cose che non bisogna fare nella pubblica amministrazione".