foto Dal Web 11:20 - Una donna che aveva ottenuto 10mila euro da un sacerdote per non divulgare immagini di scene intime di lui, riprese mentre erano collegati con le webcam su Facebook, è stata denunciata dalla polizia postale di Catania per adescamento ed estorsione. La 38enne, di Latina, ha contattato il sacerdote di 47 anni, catanese, sul suo profilo. Il loro rapporto è diventato sempre più intimo. La donna ha registrato le immagini esplicite e poi lo ha ricattato.

Le indagini sul caso sono state coordinate dalla Procura distrettuale del capoluogo etneo. Protagonisti sono dunque una trentottenne di Latina che ha contattato un sacerdote di 47 anni, catanese, sul suo profilo di Facebook.



Obiettivo dichiarato della donna era quello di avviare un'amicizia, ma il rapporto è diventato sempre più stretto, fino a sfociare in scene online molto intime. Dall'altra parte del computer c'era il religioso, caduto anche in trappola: la donna ha registrato le immagini e lo ha ricattato. Per alcuni mesi la vittima ha pagato, fino a versare 10mila euro.



Alla fine, il sacerdote si è deciso a denunciare l'accaduto alla polizia postale di Catania, spiegando di avere ceduto in un momento di debolezza e di essersi pentito e di volere porre fine alla vicenda.