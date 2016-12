foto Ap/Lapresse

17:11

- Ore 16.59: via D'Amelio a Palermo si ferma. Minuto di silenzio nel luogo della strage in cui venti anni fa persero la vita Paolo Borsellino e gli agenti della scorta, Loi, Catalano, Cosina, Li Muli, e Traina. Il piazzale oggi, per iniziativa del "popolo delle agende rosse", è diventato meta di pellegrinaggio e di testimonianze, soprattutto dei colleghi del giudice ucciso dalla mafia. Un applauso ha accolto l'evocazione dei loro nomi.