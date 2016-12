foto Getty

22:49

- Non ce l'ha fatta Francesco Nigito, uno dei tre fratelli feriti nell'agguato mafioso di Vittoria, nel Ragusano. Una pallottole aveva perforato l'aorta addominale e i medici non sono riusciti a bloccare l'emorragia. La polizia ipotizza che dietro l'agguato vi possa essere una lite per una questione di affari per il controllo del mercato dei videopoker e delle macchine da caffè nei bar.