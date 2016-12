foto LaPresse

12:15

- La presidente di Fininvest e del gruppo Mondadori, Marina Berlusconi, è stata convocata come teste e come parte offesa dalla Procura di Palermo nell'ambito dell'indagine a carico di Marcello Dell'Utri, per l'ipotesi di estorsione ai danni di Silvio Berlusconi. Per la Procura infatti il senatore avrebbe ricevuto denaro dal leader del Pdl per assicurargli la protezione contro possibili minacce mafiose.