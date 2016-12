foto Ansa

06:21

- Nove ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dal gip di Termini Imerese nei confronti dei componenti di una banda di rapinatori di Cefalù. I malviventi utilizzavano un'estetista come fonte di informazione e svaligiavano ville e appartamenti. A volte facevano ricorso a metodi violenti come nel caso di un assalto a un'anziana donna ridotta in fin di vita sul pianerottolo di casa. Sei sono finiti in carcere, altri tre ai domiciliari.