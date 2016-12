foto Ap/Lapresse Correlati Caldo africano al termine, arriva il fresco

Roghi, situazione critica in Sardegna 08:08 - Una domenica di fuoco per l'Italia, con numerosi roghi e incendi che, aiutati da caldo torrido e siccità, stanno flagellando numerose regioni. Le situazioni più critiche si sono verificate in Sicilia (colpite soprattutto le zone di Palermo e Trapani) e Sardegna. Nei pressi di San Teodoro un vasto rogo ha costretto a fare evacuare case e villagi turistici, per un totale di oltre 500 persone. - Una domenica di fuoco per l'Italia, con numerosi roghi e incendi che, aiutati da caldo torrido e siccità, stanno flagellando numerose regioni. Le situazioni più critiche si sono verificate in Sicilia (colpite soprattutto le zone di Palermo e Trapani) e Sardegna. Nei pressi di San Teodoro un vasto rogo ha costretto a fare evacuare case e villagi turistici, per un totale di oltre 500 persone.

Nella giornata di domenica i Canadair e gli elicotteri della flotta anti-incendio boschivo sono stati impegnati oggi su 33 incendi a supporto delle squadre di terra. La situazione più difficoltosa appunto in Sardegna anche se la regione da cui è arrivato il maggior numero di richieste di intervento è la Sicilia: ben 8. A seguire la Puglia con 5 richieste, Abruzzo e Campania con 4; 3 le schede di concorso aereo pervenute dal Lazio, dalla Sardegna e dalla Basilicata, 2 dalla Calabria, 1 dal Molise.



Vasto rogo nel Trapanese: cinque mezzi in azione

Un vasto incendio, sviluppatosi nel pomeriggio di domenica sul monte Inici, in territorio di Castellammare del Golfo, nel Trapanese, sta interessando una vasta area boschiva demaniale. Nelle operazioni di spegnimento operano 4 Canadair ed un elicottero, oltre a 50 uomini del servizio antincendio della forestale. Un altro rogo, sempre nel Trapanese, è divampato in localita' Tre Noci di Calatafimi Segesta. Le fiamme stanno bruciando il sottobosco. In entrambi i casi, il vento di scirocco rende le operazioni di spegnimento difficoltose.



Dopo tre giorni spento rogo in periferia di Palermo

E' stato spento che ha devastato la vegetazione alle pendici di monte Cuccio alla periferia di Palermo. Alla sala operativa dei vigili del fuoco assicurano che l'emergenza è ormai conclusa. Domenica mattina a Baida alcune decine di residenti preoccupati di un avanzamento del fronte del fuoco hanno preferito abbandonare le loro case. All'alba sono ripresi i lanci d'acqua con aerei, tra cui uno inviato da Roma. Oltre un centinaio di uomini della forestale, dei vigili del fuoco e della protezione civile hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme e domare gli ultimi focolai nei pressi di San Martino delle Scale. I carabinieri stanno indagando per individuare le cause dell'incendio di probabile origine dolosa. I danni sono notevoli, sicuramente oltre un milione di euro.



Sardegna, incendio nei pressi di San Teodoro

Un grosso incendio d'interfaccia, così definito per la sua vicinanza ad abitazioni e centri abitati, è divampato a San Teodoro in provincia di Olbia. Sono stati evacuati i villaggi Esmeralda e Runcina da parte di Squadre del corpo forestale regionale, dei vigili del fuoco, dei volontari della Protezione civile della provincia di Olbia e del 118. Per spegnere le fiamme stanno operando, oltre alle squadre a terra, tre elicotteri regionali, due canadair. Uno dei due ha dovuto abbandonare l'area per un guasto ma vista la gravità della situazione sta per essere rimpiazzato da un altro aereo identico. Le persone evacuate sono oltre 500.



Roghi anche nel Pescarese

Il gran caldo ed il vento non danno tregua all'Abruzzo. Vigili del Fuoco in azione su piu' fronti nel pescarese per una serie di incendi che stanno interessando le campagne dell'entroterra. Roghi di vaste proporzioni si registrano a Cavaticchi di Spoltore (Pescara), dove le fiamme stanno minacciando diverse abitazioni, e ad Alanno (Pescara), non lontano dalla zona interessata ieri da un imponente incendio che ha danneggiato numerose case.



Emergenza roghi e siccità in Umbria

Non solo la siccita', che in Umbria sta creando una crisi idrica seria, ma anche gli incendi. Quest'anno l'emergenza roghi si fa sentire più del 2011: "Il bilancio di quest'anno - dicono dai vigili del fuoco del comando provinciale di Perugia - è sicuramente peggiore di quello dello scorso anno". "La particolare siccita' - hanno aggiunto - non ha giovato. Negli ultimi 15 giorni ci sono stati anche incendi grandi, come a Solomeo di Corciano, e vicino alla Basilica di Assisi. Poi in tanti campi, che nel periodo della mietitura, col grano secco, sono particolarmente pericolosi per il propagarsi di incendi - hanno sottolineato - Risparmiati fino a ora fortunatamente i boschi".



Campania: brucia il "Piano delle ginestre"

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando la zona del "piano delle ginestre", tra i comuni di Torre del Greco ed Ercolano. Le fiamme si estendono per diversi ettari. Sul posto è stato fatto arrivare un elicottero dell'antincendio boschivo regionale, mentre da terra sono a lavoro squadre dell'Aib, Forestale e vigili del fuoco, coadiuvati da volontari della protezione civile. Al momento non si registrano pericoli per le abitazioni anche se il vento sta creando qualche problema alle opere di spegnimento.