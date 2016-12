foto Ansa

- Avrebbero intascato illecitamente soldi pubblici o accumulato in maniera fraudolenta ore di straordinario: questa l'ipotesi di reato che ha portato la Procura della Corte dei conti in Sicilia a mettere sotto inchiesta 25 tra dirigenti e dipendenti della Regione. L'inizio delle indagini dopo la scoperta di rimborsi per missioni, pagamento di fatture a ditte, compensi dei consulenti che un funzionario girava sul proprio conto.