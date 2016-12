foto Carabinieri 19:14 - Un egiziano di 57 anni, "Aldo" Khalif Megally, si è barricato nella sua abitazione di Randazzo (Catania), assieme alla moglie italiana e a nove figli, e ha minacciato di fare saltare l'abitazione in aria usando benzina e bombole del gas. L'uomo avrebbe dovuto sgomberare il locale dove gestisce una rivendita di mobili, a causa di uno sfratto divenuto esecutivo. Il 57enne si è consegnato ai carabinieri dopo diverse ore di trattative. - Un egiziano di 57 anni, "Aldo" Khalif Megally, si è barricato nella sua abitazione di Randazzo (Catania), assieme alla moglie italiana e a nove figli, e ha minacciato di fare saltare l'abitazione in aria usando benzina e bombole del gas. L'uomo avrebbe dovuto sgomberare il locale dove gestisce una rivendita di mobili, a causa di uno sfratto divenuto esecutivo. Il 57enne si è consegnato ai carabinieri dopo diverse ore di trattative.

I militari intervenuti sul posto hanno messo in sicurezza la casa e hanno portto l'uomo in caserma. Mentre i carabinieri cercavano di convincerlo a desistere, la moglie, originaria del vicino paese di Bronte, era riuscita a parlare al telefono con l'Ansa.



Parla la moglie: "Sono sfinita"

"Non so cosa dire, sono molto confusa, mio marito sta parlando con i carabinieri - ha detto la donna -. Sono preoccupata, stanca e sfinita".



D'altra parte, non è la prima volta che l'uomo, in Italia da 35 anni e a Randazzo da 20, compie un gesto del genere: il 30 giugno del 2005 aveva minacciato una strage familiare perché era stato sfrattato dallo scantinato dove ha il suo negozio. Il 13 dicembre dello stesso anno si era cosparso di benzina minacciando di darsi fuoco come un "bonzo" per lo stesso motivo. La sentenza di sfratto è stata emessa dalla Corte d'appello di Catania, che ha convalidato la decisione del giudice di primo grado, al termine di una causa durata sette anni.