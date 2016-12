foto Ansa

- La polizia ha arrestato due ragazzi di 18 e 17 anni per tre rapine a banche del centro di Palermo. Entrambi hanno confessato di avere messo a segno altri sei colpi in istituti di credito del palermitano. Gli agenti hanno scoperto che le rapine avevano la stessa dinamica ma l'identificazione dei due banditi non è stata facile perché, benché avessero agito a volto scoperto, i loro nomi non comparivano negli archivi di polizia tra i pregiudicati.