foto Ansa

06:19

- La Guardia di finanza di Palermo ha sequestrato beni per un valore di 210 milioni di euro a un imprenditore palermitano di 59 anni già indagato per associazione mafiosa e impiego di denaro di provenienza illecita e condannato nel 2007 per favoreggiamento. Secondo gli inquirenti l'uomo sarebbe stato vicino alle "famiglie" della Noce, di Torretta e di Carini.