foto Ansa Correlati Donna uccisa a Trapani, fermato il marito 19:57 - Nuova versione sul brutale omicidio di Maria Anastasi, la 39enne incinta uccisa e bruciata a Trapani. All'udienza di convalida del fermo davanti al gip Antonio Cavasino, il marito della donna, Salvatore Savalli, accusato del delitto, ha incolpato Giovanna P., la sua amante. Proprio quest'ultima aveva inchiodato l'uomo, affermando di avere assistito terrorizzata all'omicidio. Dopo le accuse, Giovanna P. è stata iscritta nel registro degli indagati. - Nuova versione sul brutale omicidio di Maria Anastasi, la 39enne incinta uccisa e bruciata a Trapani. All'udienza di convalida del fermo davanti al gip Antonio Cavasino, il marito della donna, Salvatore Savalli, accusato del delitto, ha incolpato Giovanna P., la sua amante. Proprio quest'ultima aveva inchiodato l'uomo, affermando di avere assistito terrorizzata all'omicidio. Dopo le accuse, Giovanna P. è stata iscritta nel registro degli indagati.

Il corpo della donna era stato trovato, semicarbonizzato e con il cranio fracassato, nelle campagne intorno alla città siciliana.



Con l'ultima versione del marito c'è dunque un nuovo colpo di scena nell'inchiesta. In precedenza, la stessa Giovanna P. aveva raccontato che Savalli avrebbe colpito con una vanga in testa la moglie e poi avrebbe bruciato il corpo della donna. Una versione che viene ora completamente ribaltata dall'indagato, il quale rilancia contro la stessa amante.



Intanto l'amante di Savalli è stata iscritta per omicidio nel registro degli indagati. E il gip ha deciso la convalida del fermo dello stesso Savalli, che venerdì si era avvalso della facoltà di non rispondere davanti ai pm che seguono le indagini, Andrea Tarondo e Sara Morri. Non è escluso che venga ora riascoltata l'amante dell'uomo.



L'autopsia sulla vittima: "Una decina di colpi al cranio"

L'esame autoptico eseguito sul cadavere di Maria Anastasi conferma che la casalinga è stata colpita ripetutamente, da 8 a 10 volte, sul capo fino a fratturarle il cranio. Sembra, quindi, che la donna fosse già morta quando è stata data alle fiamme. L'arma utilizzata pare essere una martellina, un attrezzo simile a un piccolo piccone: dagli otto ai dieci colpi.