Donna incinta uccisa, forse bruciata viva

Maria Anastasi, la 39enne al nono mese di gravidanza uccisa, secondo gli inquirenti, dal marito, forse era ancora viva quando è stato dato fuoco al suo corpo. Il macabro particolare è al vaglio della Procura di Trapani che indaga sulla vicenda: sarà l'autopsia della donna, prevista per lunedì, a fornire la risposta su questo dettaglio.

Dell'omicidio è accusato il marito, Salvatore Savalli, che è detenuto presso il carcere di San Giuliano e lunedì mattina sarà sentito dal gip, che dovrà vagliare la sua posizione.



Per i pm che seguono il caso, Sara Morri e Andrea Tarondo, l'uomo avrebbe premeditato il delitto: decisiva per la ricostruzione dei fatti è stata la testimonianza dell'amante di Savalli, Giovanna P., presente sulla scena del delitto e sentita come persona informata dei fatti e non indagata.



Secondo la donna, presentata alla Anastasi come una persona bisognosa di aiuto, nel pomeriggio di mercoledì, lei, la Anastasi e Savalli sarebbero usciti in macchina per fare alcuni acquisti in città. Poi l'uomo si sarebbe diretto in campagna, in località Zafarana (dove è stato trovato il cadavere), avrebbe fermato l'auto e una volta scesi, al culmine di una lite, avrebbe colpito la moglie con una vanga. Poi, con una tanica di benzina che teneva in macchina, avrebbe dato fuoco al corpo della donna.