foto Ansa 22:46 - E' stata trovata morta semi carbonizzata, nelle campagne di Trapani, la donna scomparsa ieri pomeriggio: Maria Anastasi di 39 anni, madre di tre figli ed incinta di 9 mesi. A denunciare la scomparsa era stato il marito. La sua versione dei fatti però non ha convinto i carabinieri. L'attenzione degli investigatori è puntata proprio sul coniuge, Salvatore Savalli, suo coetaneo, che è stato fermato dai militari. - E' stata trovata morta semi carbonizzata, nelle campagne di Trapani, la donna scomparsa ieri pomeriggio: Maria Anastasi di 39 anni, madre di tre figli ed incinta di 9 mesi. A denunciare la scomparsa era stato il marito. La sua versione dei fatti però non ha convinto i carabinieri. L'attenzione degli investigatori è puntata proprio sul coniuge, Salvatore Savalli, suo coetaneo, che è stato fermato dai militari.

Secondo un primo esame medico, e da quanto riferito dai familiari, la donna avrebbe dovuto partorire tra 14 giorni il quarto figlio: era infatti madre di un maschio di 13 anni e due femmine di 15 e 16 anni.



Il cadavere è stato trovato dai carabinieri, avvertiti da un contadino. Denunciando la scomparsa della moglie, Savalli aveva sostenuto di averla vista l'ultima volta da tutt'altra parte, in contrada Tangi, dove si sarebbe recato con lei in auto; poi sarebbe sceso dalla vettura per qualche minuto e, al suo ritorno, non l'avrebbe più vista.



Il marito ha però denunciato la scomparsa solo ieri a mezzanotte, dopo le pressanti insistenze della figlia maggiore preoccupata per la prolungata assenza della madre. Per tutta la mattina i militari hanno effettuato in quella zona le ricerche, fino alla segnalazione del ritrovamento del cadavere avvenuta tramite una telefonata anonima.



I vicini hanno descritto i due come persone tranquille e hanno dichiarato di non avere mai sentito liti particolari tra la donna e il marito che è operaio in una segheria di marmo a Custonaci.



Gli inquirenti sospettano che sia stato l'operaio ad uccidere la moglie per gelosia chesi sarebbe accentuata durante la gravidanza della vittima. L'uomo è stato fermato con l'accusa di omicidio. Interrogato per ore dai magistrati, coordinati dal procuratore Marcello Viola, ha dato versioni, secondo gli inquirenti, poco credibili sulla scomparsa della donna.